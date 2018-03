Alle Schlagzeilen

75-Jährigen nach Stunden aus hilfloser Lage befreit

Arnstadt (dpa/th) - Nach stundenlanger Suche haben Feuerwehrleute einen 75-Jährigen in Arnstadt (Ilm-Kreis) aus einer hilflosen Lage befreit. Der Mann wurde am Mittwoch zwischen einer Hauswand und einer Blumenrabatte eingeklemmt entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Bereits seit dem Vorabend war der Senior in einer Pflegeeinrichtung vermisst worden, wo er erst seit einem Tag untergebracht war.

Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber und Fährtenhunden zunächst ergebnislos nach dem Demenzkranken. Da ein Hund der Spur des Vermissten auch an einer Bahnlinie entlang folgte, mussten die Züge im Bereich Arnstadt auf Sicht fahren. Als der Mann gefunden war, befreiten ihn Feuerwehrleute aus seiner misslichen Lage und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ein Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/Archiv

