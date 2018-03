Alle Schlagzeilen

Widerstand gegen Fangaktion: Noch kein Halbwolf im Netz

Ohrdruf (dpa/th) - Der Versuch, die umstrittenen Wolf-Hund-Mischlinge in Ohrdruf zu fangen, stößt auf erheblichen Widerstand. «Wir werden ständig boykottiert», sagte die zuständige Tierärztin Sylvie Lindisch am Mittwoch. Die Lebendfallen funktionierten, hieß es. Allerdings werde immer wieder festgestellt, dass «selbsternannte Tierschützer» verbotenerweise auf das Bundeswehrgelände eindrängen und gezielt die 5 Kasten- und 18 Schlingfallen beschädigten, hieß es vom Thüringer Umweltministerium.

Seit Dezember versucht das Ministerium die sechs Nachkommen zwischen der einzigen bekannten Wölfin Thüringens und eines Haushundes zu fangen. Im Revier der Tiere auf dem Standortübungsplatz der Bundeswehr in Ohrdruf informierten Lindisch und Mitarbeiter des Ministeriums am Mittwoch über die bisherigen Ergebnisse der Fangversuche. Demnach sind bislang nur Füchse, Vögel, aber auch ein Wildschwein und eine Wildkatze in die Fallen getappt.

Die Wolf-Hund-Mischlinge sollen auch zum Schutz der Art Wolf aus der Natur verschwinden. Das Ministerium hofft, sie lebend in ein Gehege im alternativen Bärenpark nach Worbis bringen zu können. Klappt das nicht, droht den Tieren der Abschuss.

Quelle: dpa-infocom GmbH