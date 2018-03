Alle Schlagzeilen

Frauen sind in Thüringens Bevölkerung knapp in der Mehrheit

Erfurt (dpa/th) - Frauen haben in Thüringen statistisch gesehen die Nase knapp vorn: Nach den jüngsten verfügbaren Zahlen waren 2016 nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik 51 Prozent der Bevölkerung weiblich und 15 Jahre oder älter, wie die Behörde am Mittwoch anlässlich des (morgigen) Internationalen Frauentags in Erfurt mitteilte. Von den 964 000 Thüringerinnen war den Angaben zufolge die Hälfte verheiratet, die anderen jeweils zur Hälfte geschieden, verwitwet oder noch ledig.

73 Prozent der Frauen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren waren berufstätig, wovon 93 Prozent angaben, dass die Erwerbstätigkeit die überwiegende oder einzige Quelle ihres Lebensunterhalts sei. 200 000 lebten mit ledigen Kindern unter 18 Jahren in einem Haushalt, darunter 108 000 als Ehefrauen und 44 000 als Alleinerziehende. 58 Prozent der Frauen hatten ein Kind unter 18 Jahren, 32 Prozent zwei Kinder und 10 Prozent drei und mehr Kinder.

