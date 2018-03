Alle Schlagzeilen

ASB rückt in Mittelthüringen zu 4000 Notarzt-Einsätzen aus

Erfurt (dpa/th) - Die Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes sind im vergangenen Jahr allein in Mittelthüringen zu 4000 Notarzt-Einsätzen ausgerückt. Zähle man die Krankentransporte hinzu, seien die Fahrzeuge sogar 7550 mal auf den Straßen in Mittelthüringen unterwegs gewesen und hätten dabei mehr als 300 000 Kilometer zurückgelegt, teilte der ASB-Regionalverband am Mittwoch in Erfurt mit.

1200 Einsätze absolvierte der zum Regionalverband Mittelthüringen gehörende Intensivtransporthubschrauber in Bad Berka, darunter 290 in der Notfallrettung. In 15 590 weniger dringenden Fällen fuhr ein Fahrzeug des kassenärztlichen Notfalldienstes zu den Patienten, der unter der Regie des ASB die niedergelassenen Mediziner von den Hausbesuchen entlastet.

Quelle: dpa-infocom GmbH