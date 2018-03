Alle Schlagzeilen

Frontalzusammenstoß durch Glatteis: Ein Schwerverletzter

Sonneberg (dpa/th) - Im Landkreis Sonneberg sind zwei Autos auf glatter Straße zusammengestoßen. Ein Autofahrer wurde dabei schwer, der zweite leicht verletzt, wie die Polizei in Saalfeld am Mittwochmorgen mitteilte. Ein 39 Jahre alter Autofahrer war am Dienstagabend auf der teils schnee- und eisbedeckten Fahrbahn offenbar zu schnell unterwegs. Er verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen geriet ins Schleudern, rutschte auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der 39-Jährige schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergung und Unfallaufnahme musste die Kreisstraße zwischen Judenbach und Sonneberg kurzzeitig gesperrt werden.

Quelle: dpa-infocom GmbH