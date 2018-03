Alle Schlagzeilen

Heftiger Schneefall: Verkehrsproblemen in Ostthüringen

Gera (dpa/th) - Dichter Schneefall hat am Dienstagabend zu Verkehrsproblemen auf den Straßen im Osten Thüringens geführt. Auf der Bundesstraße 7 staute sich der Verkehr vor allem bei Bürgel und Eisenberg im Saale-Holzland-Kreis. Ursache waren mehrere Unfälle, die jedoch nach Angaben der Polizei glimpflich verliefen, sowie querstehende Lastwagen. Nach Augenzeugenberichten kam selbst der Winterdienst an manchen Stellen zunächst nicht durch, so dass Autofahrer teilweise länger im Schnee ausharren mussten. Auch auf den Autobahnen 4 und 9 in Thüringen kam es teilweise zu Verkehrsbehinderungen. Der Deutsche Wetterdienst sagte entlang und östlich der Saale weitere Schneefälle voraus: Bis Mittwochvormittag könnte Neuschnee von bis zu 15 Zentimetern Höhe fallen.

Ein Fahrzeug des Winterdienstes steht zwischen liegengebliebenen Lastwagen. Foto: Bernd März

Quelle: dpa-infocom GmbH