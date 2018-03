Alle Schlagzeilen

Toter Obdachloser ist nicht erfroren

Erfurt (dpa/th) - Der in der vergangenen Woche in der Erfurter Innenstadt tot aufgefundene Obdachlose ist nicht erfroren. Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams ergeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es gebe aber auch keine Hinweise auf eine Gewalttat. Der leblose Körper des 44 Jahre alten Mannes war am Donnerstag in einem leerstehenden Gebäude in Bahnhofsnähe entdeckt worden. In der vergangenen Woche gab es Nächte mit Temperaturen deutlich unter Null Grad.

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» ist zu sehen. Foto: Ralf Hirschberger/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH