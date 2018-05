Alle Schlagzeilen

Online-Plattform für Schwangere auf der Suche nach Hebammen

Erfurt (dpa/th) - Ein neues Internetportal soll Schwangeren die Suche nach Hebammen in Thüringen erleichtern. Die Website www.hebammen-suche-thueringen.de sei nun gestartet, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. Per Postleitzahl und voraussichtlichen Geburtstermin könnten Schwangere hier schnell und einfach eine Hebamme finden. Betreiber des Portals ist der Landesverband für Hebammen in Thüringen. «Frauen erfahren hier auch, welche Hebammenleistungen in Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit in Anspruch genommen werden können», erklärte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke).

Quelle: dpa-infocom GmbH