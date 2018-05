Alle Schlagzeilen

Wachmann verletzt: Prozess wegen versuchten Totschlags

Meiningen (dpa/th) - Nach einem Messerangriff auf einen Wachmann steht in Meiningen heute ein 18 Jahre alter Mann vor dem Landgericht. Dem Afghanen wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Er soll im November vergangenen Jahres einen Mitarbeiter des Wachschutzes in einer Flüchtlingsunterkunft in Meiningen mit mehreren Stichen attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Die Tat, so der Vorwurf, sei ein Racheakt gewesen: Der Wachmann habe am Tag zuvor gegen die Freundin des Angeklagten ein Hausverbot für die Unterkunft ausgesprochen.

Quelle: dpa-infocom GmbH