Schafherde in Uhlstädt-Kirchhasel ausgebrochen

Weißen (dpa/th) - In Uhlstädt-Kirchhasel (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am frühen Montagmorgen eine Schafherde ausgebrochen. Rund 100 Tiere war es gelungen, sich von einer umzäunten Weide zu entfernten. Zeugen hatten gegen 6.30 Uhr freilaufende Schafe auf einer Straße zwischen Etzelbach und Weißen gemeldet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach befanden sich Schafe zeitweise auch auf einem Klinik- und einem Hotelgelände. Mehrere Passanten und Polizisten sowie der zwischenzeitlich kontaktierte Tierhalter konnten die Tiere bis 8.30 Uhr wieder eintreiben. Nennenswerte Schäden sind laut Polizei nicht entstanden. Weshalb die Schafe ausbrechen konnten, ist derzeit noch unklar.

Schafherde in Uhlstädt-Kirchhasel ausgebrochen. Foto: Bernd Wüstneck/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH