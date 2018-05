Alle Schlagzeilen

Preisträger für Forschungsneubau vorgestellt

Erfurt (dpa/th) - Als erste Hochschule in Thüringen wird die Universität Erfurt ein großes Bauvorhaben in Eigenregie umsetzen. Am Montag wurden die drei Preisträger des geplanten Forschungsneubaus vorgestellt, für den Bund und Land zusammen zwölf Millionen Euro geben. Wessen Entwurf letztlich realisiert wird, sei noch nicht entschieden, sagte eine Universitätssprecherin. Insgesamt hatten sich 48 Planungsbüros beteiligt. Die eingereichten Entwürfe sind in einer Ausstellung zu sehen.

In den Neubau sollen das Max-Weber-Kolleg, Teile der Willy Brandt School of Public Policy sowie weitere Forschungsgruppen einziehen. Er soll bis 2021 stehen. Für das Max-Weber-Kolleg sei es eine Voraussetzung, sein langfristiges Forschungsprogramm «Attraktion, Repulsion, Indifferenz - eine kulturvergleichende Analyse von Weltbeziehungen» verwirklichen zu können, hieß es.

Quelle: dpa-infocom GmbH