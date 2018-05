Alle Schlagzeilen

Wohnungswirtschaft fordert Stärkung des ländlichen Raums

Erfurt (dpa/th) - Die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen sowie die Entwicklung der Infrastruktur sind nach Ansicht der Thüringer Wohnungswirtschaft unabdingbar, um den ländlichen Raum zu stärken. Wesentlich bei der Infrastruktur seien die Versorgung mit schnellem Internet, Angebote in Medizin und Bildung sowie ein attraktiver Nahverkehr, wie der Verband Thüringer Wohnungswirtschaft am Montag in Erfurt mitteilte. Dies habe eine Umfrage unter den 215 Mitgliedsunternehmen ergeben.

«Wir wissen natürlich, dass die Industrialisierung der Landwirtschaft und die Deindustrialisierung nach der Wende die Arbeitsplatz-Killer waren», sagte Verbandsdirektor Frank Emrich. Aber genau deshalb müsse hier konsequente Strukturpolitik betrieben werden, damit es wieder Arbeit auf dem Land gebe. Dabei seien Bund und Land gleichermaßen in der Pflicht, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.

Damit die Wohnungsunternehmen zukunftsfähig sein können, bedürfe es mehr zielgruppengerechten Wohnraums, so Emrich. Allerdings sinken den Verbandsangaben zufolge die Einnahmen durch sinkende Bevölkerungszahlen. In einzelnen Regionen Thüringens stünden bereits 16,3 Prozent der vom Verband betreuten Wohnungen leer, die Durchschnittsmiete liege dort mit 4,78 Euro je Quadratmeter unter dem Landesdurchschnitt von 4,93 Euro. «Aus eigener Kraft können Unternehmen mit diesen Eckdaten schwer den nötigen Neu- und Umbau stemmen, betonte der Verbandsdirektor.

Quelle: dpa-infocom GmbH