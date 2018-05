Alle Schlagzeilen

Fußgänger nach Sturz von Auto überrollt

Kaulsdorf (dpa/th) - Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist ein 82-Jähriger von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann am Sonntag in Kaulsdorf gestürzt und lag hinter einer Bergkuppe auf der Straße, wie die Polizei in Saalfeld am Montag mitteilte. Eine Autofahrerin habe den Mann nicht rechtzeitig wahrnehmen können. Sie rollte daraufhin mit ihrem Wagen über die Oberschenkel des Rentners. Der Mann kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei sucht noch nach Zeugen.

Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt über eine Straße. Foto: Jens Büttner/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH