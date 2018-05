Alle Schlagzeilen

EU-Verordnung zum Datenschutz bereitet Firmen Kopfzerbrechen

Erfurt (dpa/th) - Das neue EU-Datenschutzrecht hat dem Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten viele Anfragen von Unternehmen, Ärzten und Vereinen beschert. Die am 25. Mai in Kraft tretende Europäische Datenschutzgrundverordnung verunsichere viele, hieß es in der Behörde des obersten Datenschützers im Freistaat. Mit der Datenschutzgrundverordnung soll für EU-Bürger transparenter werden, was mit ihren Daten geschieht. «Das bringt für diejenigen, die die Daten verarbeiten, die Pflicht mit sich, den Umgang mit den Daten in erhöhtem Maß zu dokumentieren und die Betroffenen besser zu informieren», sagte die Sprecherin des Datenschutzbeauftragten.

Das Bild zeigt einen Computernutzer, der auf seinen Bildschirm zeigt. Foto: Ralf Hirschberger/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH