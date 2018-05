Alle Schlagzeilen

Betrunkene Radfahrerinnen stoßen in Erfurt zusammen

Erfurt (dpa/th) - Zwei betrunkene 19-Jährige sind in Erfurt beim Radfahren zusammengestoßen und gestürzt. Eine der jungen Frauen blieb unverletzt, die andere zog sich Schmerzen am Knie und leichte Schürfwunden im Gesicht zu, wie die Polizei mitteilte. Gestürzt seien sie, weil sie sich beim Nebeneinanderfahren in die Quere kamen. Bei der unverletzten Radfahrerin wurden 1,97 Promille gemessen, bei der Leichtverletzten 0,56 Promille. Der Unfall passierte am frühen Sonntagmorgen gegen 3.00 Uhr.

Quelle: dpa-infocom GmbH