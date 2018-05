Alle Schlagzeilen

Radfahrer fährt auf Auto auf und verletzt sich schwer

Teistungen (dpa/th) - Ein Radfahrer hat sich schwer verletzt, als er am Samstag in Teistungen (Landkreis Eichsfeld) auf ein haltendes Auto auffuhr. Der Fahrer des Autos hatte seinen Wagen am Nachmittag gestoppt, um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das habe der Radfahrer übersehen, der hinter dem Auto fuhr. Er prallte laut Polizei gegen die Heckklappe und verletzte sich derart schwer im Gesicht, dass ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus brachte.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH