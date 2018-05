Alle Schlagzeilen

Durchs Fenster: Polizei stellt mutmaßlichen Unfallfahrer

Erfurt (dpa/th) - Nach einem Verkehrsunfall mit einem flüchtigen Autofahrer hat die Polizei in Erfurt Körpereinsatz bewiesen. Beamte wollten den mutmaßlichen Unfallverursacher in der Nacht in dessen Zuhause zur Rede stellen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Da der Mann nicht geöffnet habe, seien die Polizisten - von einem Richter abgesegnet - durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung des 58-Jährigen einsteigen. Der Mann habe auf seiner Couch geschlafen und sei alkoholisiert gewesen, wie ein Test ergab.

Er soll zuvor beim Ausparken einen anderen Wagen beschädigt haben. Als eine Zeugin ihn zur Rede stellen wollte, sei er davongefahren. Die Frau hatte sich das Autokennzeichen gemerkt. Den Mann erwartet laut Polizei nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Quelle: dpa-infocom GmbH