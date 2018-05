Alle Schlagzeilen

Ministerpräsident sucht Dialog mit Landbevölkerung

Heldrungen/Erfurt (dpa/th) - In einem neuem Gesprächsformat sollen Bewohner ländlicher Regionen Thüringens mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) diskutieren können. Der Startschuss für die #Ramelowdirekt genannte Reihe fällt am Montag (18.00 Uhr) in Heldrungen (Kyffhäuserkreis). Bürger könnten sich bei den moderierten Gesprächen vor Ort mit ihren Anliegen, Anregungen und Fragen an den Landeschef wenden, wie es in einer Ankündigung der Staatskanzlei hieß. «Da gerade im ländlichen Raum viele Menschen kaum die Möglichkeit haben, mit mir zu kommunizieren, gehen wir nun in die Region», sagte Ramelow. Die Reihe soll zunächst bis Ende des Jahres einmal im Monat stattfinden und auch im Kurznachrichtendienst Twitter unter #Ramelowdirekt begleitet werden.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) auf dem Dach einer Windkraftanlage. Foto: Sebastian Willnow/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH