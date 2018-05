Alle Schlagzeilen

Antalya und Mallorca: Flughafen Erfurt mit mehr Passagieren

Erfurt (dpa/th) - Die beliebtesten Ziele, die vom Flughafen Erfurt angeflogen werden, sind Antalya in der Türkei, die spanische Ferieninsel Mallorca und Hurghada in Ägypten. Demnach flogen im vergangenen Jahr 77 500 Touristen von Thüringens einzigem internationalen Flughafen nach Antalya an der Mittelmeerküste, wie ein Sprecher der Flughafen Erfurt GmbH auf Anfrage sagte.

Nach Mallorca starteten 46 400 Passagiere und nach Hurgahda 33 400. Insgesamt verbuchte der Flughafen Erfurt 2017 nach eigenen Angaben einen starken Anstieg der Passarierzahlen um ein Fünftel auf 283 000.

Im traditionell schwachen ersten Quartal habe sich die Entwicklung stabilisiert, sagte der Unternehmenssprecher. Rund 28 000 Fluggäste seien zwischen Januar und März in Erfurt-Bindersleben abgefertigt worden. Das sein ein Plus von einem Prozent zum Vorjahreszeitraum. «Das erste Quartal ist immer unser schwächstes Quartal», so der Sprecher. Charterflüge von Erfurt gehen vor allem zu Zielen um das Mittelmeer, in denen Wärmesuchende zu Jahresbeginn nicht immer auf ihre Kosten kommen.

Im Sommerflugplan in diesem Jahr steige die Zahl der Ziele im Charterflugverkehr um zwei auf insgesamt 19. Neu hinzu gekommen sei das griechische Thessaloniki, das bereits seit Mai angeflogen werde. Mit Beginn der Sommerferien Anfang Juli starteten Urlaubsflieger von Erfurt auch nach Bodrum an der türkischen Ägäis.

Der Flughafen Erfurt-Weimar. Foto: Martin Schutt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH