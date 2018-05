Alle Schlagzeilen

Landeskriminalamt ermittelt nach Vorfall in Dartclub

Kahla (dpa/th) - Nach einem Vorfall in einem Dartclub in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) ermittelt das Landeskriminalamt. Der MDR Thüringen berichtete unter Berufung auf die Polizei, dass in der Nacht zu Samstag von Außen ein Sprengkörper in den Club geworfen worden sei. Dabei sei es zu einem Sachschaden gekommen. Verletzte habe es nicht gegeben. Das Innenministerium bestätigte, dass es in der Nacht zum Samstag einen Vorfall in Kahla gab, nannte aber unter Verweis auf die Ermittlungen des Landeskriminalamts keine Details. Die Polizei hat für den Nachmittag eine Mitteilung angekündigt.

Bei dem Dartclub handelt es sich nach Darstellung des Ministeriums wahrscheinlich um denselben Club, in dem es im April zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Burschenschaftern - vermutlich aus der rechten Szene der Stadt südlich von Jena - und jungen Geflüchteten gekommen war. Sieben Männer sollen die Jugendlichen damals in deren Unterkunft gegenüber des Dartclubs verfolgt haben.

Blaulicht und Schriftzug «Polizei» auf dem Dach eines Funkstreifenwagens. Foto: Jens Büttner/Archiv

