Weniger Impfungen bei Kindern: Thüringen bundesweit vorn

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Der Anteil geimpfter Kinder unter Thüringens Schulanfängern ist 2016 weiter gesunken. Das teilte die Techniker Krankenkasse (TK) unter Berufung auf aktuelle Auswertungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin am Freitag mit. Bei 93 Prozent der rund 18 400 untersuchten Abc-Schützen konnten die Eltern einen Impfausweis vorlegen - fast ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahr laut TK. Dennoch rangiere Thüringen damit nach Hamburg bundesweit an der Spitze. Deutschlandweit lag die Quote 2016 bei 91,7 Prozent.

Zudem ging die Quote 2016 den Angaben zufolge bei 12 der 13 erfassten Schutzimpfungen - darunter Tetanus, Polio und Hepatitis B - im Vergleich zu 2015 geringfügig zurück. Besonders stark fiel der Rückgang bei Impfungen gegen Meningokokken C aus: Von ehemals 91,6 im Jahr 2013 auf 85,7 Prozent. Die Bakterien können lebensbedrohliche Erkrankungen wie Hirnhautentzündungen auslösen. Das RKI wertet seit 2001 bundesweite Impfdaten der gesetzlich festgelegten Untersuchungen von Schulanfängern aus.

Eine Flüssigkeit tropft aus der Nadel einer Spritze. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH