Polizei schießt auf Autoreifen - Haftbefehl gegen Fahrer

Kaltensundheim (dpa/th) - Gegen einen 52-Jährigen Autofahrer, den die Polizei bei einer Kontrolle in Kaltensundheim (Kreis Schmalkalden-Meiningen) mit Schüssen gestoppt hat, ist Haftbefehl erlassen worden. Auch seine Begleiterin, gegen die den Angaben zufolge drei Haftbefehle vorlagen, kam in eine Justizvollzugsanstalt, wie die Polizei am Freitag in Suhl mitteilte.

Die Beamten wollten den Wagen am Mittwoch kontrollieren, weil sie Insassen vermuteten, die wegen laufender Strafverfahren festgenommen werden sollten. Daraufhin hielt der Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit auf sie zu, so dass sich die Beamten entschieden, auf die Reifen des Autos zu schießen. Ein versuchtes Tötungsdelikt durch den Fahrer wird nicht ausgeschlossen.

Wie viele Schüsse aus wie vielen Waffen abgegeben wurden, werde noch ermittelt, hieß es. Bei der Festnahme wurden zwei Beamte verletzt.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH