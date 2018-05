Alle Schlagzeilen

Zeitpunkt für Freigabe von Online-Behandlungen noch unklar

Erfurt (dpa/th) - Nach dem Beschluss des Deutschen Ärztetages zur Freigabe von ausschließlichen Online- oder Telefonbehandlungen für Mediziner ist noch unklar, wann Thüringen diese Regelung übernimmt. Die Landesärztekammer muss die Regelung in ihre eigene Berufsordnung übernehmen. Frühestmöglich könne sich die Kammerversammlung damit im September befassen, sagte eine Sprecherin am Freitag. Die Thüringer Kammerpräsidentin Ellen Lundershausen hatte sich im Vorfeld des Ärztetages für eine bundesweit möglichst einheitliche Regelung ausgesprochen, um einen «Flickenteppich» in dieser Frage zu vermeiden.

Ein Arzt trägt ein Stethoskop um den Hals. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

