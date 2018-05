Alle Schlagzeilen

Mehr Pflegebeschäftigte in Thüringen: trotzdem weiter Bedarf

Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Beschäftigten in Pflegeberufen ist in Thüringen stärker gestiegen als in anderen Branchen. Nach am Freitag von der Landesarbeitsagentur veröffentlichten Zahlen waren im Juni 2017 rund 48 000 Thüringer in der Kranken-, Alten- und Familienpflege oder als Physio- und Ergotherapeuten beschäftigt - rund 3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Gesamtbeschäftigung in Thüringen legte in diesem Zeitraum um 1 Prozent zu. Trotzdem fehlen vor allem in der Altenpflege weiter Fachkräfte. Hier dauerte es durchschnittlich fünf Monate, bis freie Stellen besetzt werden konnten; branchenübergreifend waren es nur rund drei Monate.

Quelle: dpa-infocom GmbH