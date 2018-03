Alle Schlagzeilen

IHK rechnet für 2018 mit weiteren Neueinstellungen

Erfurt (dpa/th) - Die Erfurt Industrie- und Handelskammer (IHK) rechnet für dieses Jahr mit 10 000 neuen Stellen in Thüringen. In ihrer jüngsten Konjunkturumfrage hätten 15 Prozent der Unternehmen Neueinstellungen angekündigt, während 75 Prozent einen konstanten Personalbestand erwarteten, teilte die IHK am Dienstag mit. Allerdings sei in der guten Konjunkturlage Fachkräfte-Knappheit inzwischen die mit Abstand größte Sorge der Betriebe.

In einigen Branchen wie Energie- oder Automatisierungstechnik sowie Gastgewerbe und Gesundheitssektor ist der Arbeitsmarkt laut IHK «weitgehend leer gefegt». Zwei Drittel der Unternehmen sähen darin ein Risiko für sich. Gleichzeitig befürchte jedes zweite Unternehmen, dass die damit verbundenen Lohnsteigerungen ihr Geschäft beeinträchtigen könnten.

Das Logo der Industrie- und Handelskammer. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH