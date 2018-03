Alle Schlagzeilen

Auto stürzt in Friedrichroda auf Straße

Friedrichroda (dpa/th) - Aus 1,60 Meter Höhe ist ein Auto in Friedrichroda (Landkreis Gotha) auf eine Straße gestürzt. Der unbesetzte Wagen sei am Montag vermutlich wegen eines technischen Problems von einem abschüssigen Stellplatz ins Rollen geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Auto habe dann einen Zaun durchbrochen und sei eine Mauer hinunter auf die darunter verlaufende Straße gestürzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 12 000 Euro.

