Wenn das Geld von den Falschen kommt: Spenden von rechts

Jena (dpa/th) - Kirchliche Vereine in Thüringen und Sachsen-Anhalt haben nach Erfahrung des Spendenbeauftragten der Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) immer öfter mit Geschenken rechter Gruppierungen zu kämpfen. «Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass rechte Gruppierungen oder auch Politiker versuchen, Spendenübergaben für ihre Zwecke zu instrumentalisieren», sagte der EKM-Spendenbeauftragte Dirk Buchmann der Deutschen Presse-Agentur. Probleme bereite auch der Umgang mit Spenden von AfD-Politikern.

«Nimmt man so eine Spende an, läuft man in die Gefahr, andere Spender zu vergraulen», berichtete Buchmann. Umgekehrt könne es sich aber auch auswirken. Buchmann berichtet vom Fall der von der Diakonie betriebenen Sonneberger Tafel, die eine Spende eines AfD-Politiker mit der Begründung ablehnte, das Menschenbild der Partei sei nicht mit dem der Diakonie und Kirche vereinbar. Als die Entscheidung der Tafel öffentlich wurde, habe das zu weiteren Spenden von Menschen geführt.

Wichtig sei allerdings, im Einzelfall zu prüfen, sagte Buchmann. Eine Spende sei zunächst nichts Verwerfliches. Gehe es aber darum, mit dem Geld politisch instrumentalisieren zu wollen, sei das abzulehnen.

«Wir müssen nicht jede Spende annehmen. Wenn die politischen Ziele nicht mit denen der Einrichtung zusammengehen, um die es geht, lässt sich das nicht vereinbaren», sagte Buchmann im Vorfeld des Mitteldeutschen Fundraisingtags der EKM. Bei der Veranstaltung kommen am Dienstag in Jena Vertreter von etwa 90 Vereinen aus Mitteldeutschland zusammen. Darunter sind neben Einrichtungen des sozialen Bereichs unter anderem auch Kulturvereine, Schulen und Museen.

«Danke für ihre Spende» steht an einer Tür mit einem Schlitz. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH