Internet-Betrüger nach Festnahme in Untersuchungshaft

Neuhaus am Rennweg/Saalfeld (dpa/th) - Ein mutmaßlicher Internet-Betrüger sitzt seit Montag in der JVA Hohenleuben in Untersuchungshaft. Dem 30-Jährigen wird vorgeworfen, in 40 Fällen Ware über Internetauktionen zum Verkauf angeboten zu haben, diese anschließend aber nicht den Käufern ausgehändigt zu haben, teilte die Polizei Saalfeld am Montag mit. Sie bezifferte den dadurch entstandenen Schaden auf 20 000 Euro. Mit einem Haftbefehl hätten Ermittler am Montag zwei Objekte in den Orten Neuhaus am Rennweg und Lichte durchsucht und den Tatverdächtigen festgenommen.

Schild an einer Polizeiinspektion. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH