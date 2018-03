Alle Schlagzeilen

Präsident des Landessozialgerichts offiziell im Amt

Erfurt (dpa/th) - Der Präsident des Landessozialgerichts in Erfurt, Fritz Keller, ist am Montag offiziell in sein Amt eingeführt worden. Er war zuvor Vizepräsident des Gerichts und leitet das Gericht bereits seit September 2017. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer hat eine 25-jährige Erfahrung als Sozialrichter in Thüringen, wie das Justizministerium mitteilte. Die Präsidentenstelle am Landessozialgericht war mehr als ein Jahr unbesetzt. Kellers Vorgänger Martin Stoll war im Februar 2016 in den Ruhestand gegangen.

Quelle: dpa-infocom GmbH