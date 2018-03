Alle Schlagzeilen

Weiter Rätselraten um Todesfahrt auf A14

Leipzig (dpa/sn) - Nach dem tödlichen Unfall auf der A14 bei Leipzig ist noch immer unklar, warum der Unglücksfahrer an der Auffahrt Leipzig-Nordost gewendet hat. Der 85-Jährige war nach jüngsten Erkenntnissen unmittelbar am Ende der Einfädelspur in Richtung Magdeburg fahrend umgekehrt und in Richtung Dresden weitergefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nur wenige Minuten nach dem Wendemanöver sei er dann am Samstagabend mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Dabei starb der 85-Jährige, der 76 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Dessen 73-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Zwei weitere Fahrzeug wurden in die Unfall verwickelt, auch dabei gab es Verletzte.

