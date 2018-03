Alle Schlagzeilen

Unsportliches Fan-Verhalten: Strafe für FC Carl Zeiss Jena

Jena (dpa) - Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena ist zu einer Geldstrafe von 5500 Euro verurteilt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ahndete drei Fälle von unsportlichem Verhalten eines Teils der Anhängerschaft des Thüringer Clubs. So griffen während der Halbzeitpause der Partie gegen Werder Bremen II am 18. November 2017 Jenaer Zuschauer Gästefans auf der Haupttribüne an und versuchten, Fan-Utensilien zu entwenden. Zumindest ein Bremer Anhänger wurde dabei verletzt. Darüber hinaus brannten Jenaer Zuschauer im Spiel gegen den VfL Osnabrück am 25. November 2017 Pyrotechnik ab und nach Abpfiff der Begegnung gegen den Karlsruher SC am 9. Dezember 2017 zwei Fan-Schals des KSC.

Quelle: dpa-infocom GmbH