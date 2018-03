Alle Schlagzeilen

Acht Toilettenhäuschen gesprengt

Ohrdruf (dpa/th) - In Ohrdruf (Kreis Gotha) haben Unbekannte acht Toilettenhäuschen auf einem Truppenübungsplatz in die Luft gesprengt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Gotha vom Montag entstand dabei ein Schaden von 5000 Euro, vier der acht Häuschen seien komplett zerstört worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag. Welches Sprengmittel die Täter benutzten, wird laut Polizei derzeit noch ermittelt.

Quelle: dpa-infocom GmbH