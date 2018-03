Alle Schlagzeilen

25 Würgeschlangen in Jena aus Wohnung gerettet

Jena (dpa/th) - 25 Würgeschlangen sind in Jena aus einer Wohnung gerettet worden - für 23 ihrer Artgenossen kam jede Hilfe zu spät. Ein 44-Jähriger soll die Reptilien als Haustiere gehalten haben, sich offenbar jedoch nicht um sie gekümmert haben. Aus Sorge um die Tiere wurden am Sonntagabend Tierschutzverein und Polizei informiert, teilte die Polizei Jena am Montag mit. Die Tiere hätten sich in «verheerendem» Zustand befunden, längere Zeit seien sie nicht gefüttert und mit Wasser versorgt worden. Der Tierschutzverein nahm sie vorübergehend in Obhut, hieß es weiter. Der Eigentümer sei wegen Verstoßes gegen den Tierschutz angezeigt worden.

Eine Würgeschlange. Foto: Jan Woitas/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH