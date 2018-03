Alle Schlagzeilen

Koffer mit App-Ortung löst Polizeieinsatz aus

Erfurt (dpa/th) - Ein abgestellter Koffer mit Ortungsfunktion hat in Erfurt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Frau wurde am Montag misstrauisch, weil von dem Gepäckstück Geräusche ausgingen und kein Besitzer in Sichtweite war. Sie rief die Polizei, die den Bereich um den Koffer absperrte. Das führte zu Verkehrsbehinderungen, wie die Polizeiinspektion Erfurt mitteilte. Kurze Zeit später kam der Besitzer und konnte das Rätsel um seinen Koffer auflösen: Er hatte lediglich vergessen, wo er ihn abgestellt hatte und deshalb per Tablet die Ortungsfunktion ausgelöst. Dieses Geräusch hatte die Passantin dazu gebracht, die Polizei zu rufen.

Quelle: dpa-infocom GmbH