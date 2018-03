Alle Schlagzeilen

Gleitschirmspringer übersteht Absturz unverletzt

Sondershausen (dpa/th) - Ein Gleitschirmspringer hat in Sondershausen einen Absturz unverletzt überstanden, weil er vom Geäst eines Baumes aufgefangen wurde. Der 55 Jahre alte Mann aus dem Eichsfeld musste in den Ästen hängend etwa eine Stunde ausharren, bis ihn Feuerwehrleute befreien konnten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann sei am Sonntagabend mit seinem Gleitschirm am Frauenberg in Sondershausen gestartet, ohne dass es ausreichend Auftrieb für den Schirm gegeben habe. Nach Polizeiangaben war das bereits der zweite Absturz eines Gleitschirmspringers in Sondershausen innerhalb von weniger als einem Monat.

