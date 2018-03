Alle Schlagzeilen

Thüringen richtet Wolfshotline ein

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will noch im März eine Wolfshotline einrichten. Sie sei für alle gedacht, die Fragen oder Hinweise rund um das Thema Wolf haben, teilte ein Sprecher des Ministeriums am Montag mit. Auch Tierhalter könnten dort künftig Rat einholen, wenn sie Verluste zu beklagen hätten. Das Angebot richte sich dabei jedoch weniger an professionell arbeitende Schäfer, die bereits wüssten, wohin sie sich im Schadensfall wenden könnten. Ziel sei es vielmehr, die Bevölkerung mithilfe der Hotline aufzuklären. Wann genau das Angebot startet, ist noch unklar. Zuvor hatte der Sender MDR Thüringen darüber berichtet.

Ein Wolf (Canis lupus) steht in einem Wildpark in seinem Gehege. Foto: Alexander Heinl/Archiv

