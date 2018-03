Alle Schlagzeilen

Nach Fahrt unter Drogeneinfluss als Bruder ausgegeben

Schleiz (dpa/th) - Ein Mann ist in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) unter Einfluss von Drogen Auto gefahren und hat sich bei einer Polizeikontrolle als sein Bruder ausgegeben. Der 32-Jährige habe am Sonntag zunächst keinen Führerschein zeigen können, wie die Polizei in Saalfeld am Montag mitteilte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine. Erst bei der Blutentnahme im Krankenhaus habe der 32-Jährige schließlich seinen wahren Namen verraten. Eine Fahrerlaubnis hat der Mann den Angaben zufolge nicht.

Quelle: dpa-infocom GmbH