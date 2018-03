Alle Schlagzeilen

Rechts überholt: junger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Nottleben (dpa/th) - Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 7 im Kreis Gotha ums Leben gekommen. Er war am Sonntag mit weiteren Motorradfahrern unterwegs. Am Abzweig Nottleben habe er ein anderes Zweirad «verbotswidrig» rechts überholt, teilte die Polizei am Abend mit. Dabei hätten sich die Lenker beider Maschinen berührt. Der junge Mann stürzte daraufhin und stieß gegen eine Leitplanke. Er starb noch an der Unfallstelle. Die anderen Motorradfahrer wurden von einem Notfallseelsorger betreut.

Quelle: dpa-infocom GmbH