Lagerhallenbrand in Gera gelöscht

Gera (dpa/th) - Der Brand in einer Lagerhalle in Gera ist gelöscht. Das teilte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen auf Anfrage mit. Das Feuer war am Sonntagabend ausgebrochen und hatte das Dach des Gebäudes zum Einstürzen gebracht. In der Halle werden laut Polizei überwiegend Kunststoffe gelagert. Weil ein Übergreifen der Flammen auf ein Altersheim zunächst nicht ausgeschlossen wurde, waren 14 Bewohner in Sicherheit gebracht worden. Ob sie mittlerweile zurückgekehrt sind, konnte der Sprecher nicht sagen. Ebenfalls noch nicht bekannt war die Brandursache.

Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» an einem Einsatzort. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH