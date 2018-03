Alle Schlagzeilen

Feuer in Mühlhausen: drei Bewohner mit Drehleiter gerettet

Mühlhausen (dpa/th) - Beim Brand in einem Wohnhaus in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) sind am Sonntagabend 100 000 Euro Schaden entstanden. Das Feuer sei aus noch ungeklärter Ursache in einem Friseurladen im Erdgeschoss ausgebrochen, berichtete ein Polizeisprecher. Drei Bewohner seien aus höheren Stockwerken von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet worden. Sie wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht und sollten dort die Nacht verbringen. In dem Haus sind laut Polizei neun Menschen gemeldet.

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH