Mancherorts fehlen Bewerber für das Schöffen-Amt

Greußen (dpa/th) - Vor der Wahl der Schöffen für Thüringens Amts- und Landgerichte herrscht Unsicherheit, ob sich für diese Ehrenämter genügend Bewerber finden. Der Vorsitzende der Vereinigung ehrenamtlicher Richter Mitteldeutschland, Andreas Höhne, äußerte sich optimistisch. «In der Summe sieht es gut aus», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er habe aber von einzelnen Kommunen gehört, in denen es noch an Bewerbern mangele. Höhne nannte Jena, Erfurt und Gera. In Thüringen werden für die fünfjährige Amtsperiode ab dem kommenden Jahr insgesamt 1753 ehrenamtliche Richter gesucht.

Eine Schöffin (l-r) und ein Richter sitzen am im Schwurgerichtssaal. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH