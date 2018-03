Alle Schlagzeilen

Mann zündet Sperrmüll an und wird schwer verletzt

Apolda (dpa/th) - Bei einem Brand in Apolda (Weimarer Land) ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 30-Jährige habe am Sonntag in einem baufälligen Haus Sperrmüll angezündet, sagte die Polizei in Erfurt am Montag. Das Motiv war zunächst unbekannt. Die Flammen griffen dann auf die Kellerräume über. Rettungskräfte konnten den Mann in Sicherheit bringen. Der 30-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus.

Quelle: dpa-infocom GmbH