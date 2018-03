Alle Schlagzeilen

Basketballer von Rockets Erfurt kassieren erneute Niederlage

Erfurt (dpa) - Die Rockets aus Erfurt haben nach dreiwöchiger Spielpause erneut eine Niederlage in der Basketball-Bundesliga kassiert. Der Aufsteiger unterlag am Sonntagabend gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 72:89. Wie schon im Hinspiel, das die Thüringer in Ludwigsburg mit 54:94 klar verloren, waren sie mit Ausnahme des zweiten Spielabschnitts fast chancenlos. Denn nach dem 9:18-Rückstand gewannen die Rockets, bei denen Jerome Randle einen soliden Einstand feierte, das zweite Viertel mit 24:22. Doch die Hoffnung auf einen Sieg keimte nur kurz auf. Danach zogen die Gäste wieder an und gewannen deutlich. Beste Werfer der Rockets waren Randle und Sava Lesic mit jeweils 16 Punkten. Bei den Gästen glänzte Thomas Walkup mit 17 Punkten.

Ein Basketball liegt auf dem Spielfeld. Foto: Soeren Stache/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH