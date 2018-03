Alle Schlagzeilen

SPD-Generalsekretär: Tiefensee wird Partei Impulse geben

Berlin/Weimar (dpa/th) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erwartet, dass vom neuen Thüringer Landeschef Wolfgang Tiefensee Impulse für die Erneuerung der SPD ausgehen. Er freue sich auf die Zusammenarbeit in dem vor der SPD liegenden Erneuerungsprozess, erklärte Klingbeil am Sonntag in Berlin. Tiefensee war zuvor auf einem Sonderparteitag in Weimar mit großer Mehrheit an die Spitze der Thüringer Sozialdemokraten als Nachfolger von Andreas Bausewein gewählt worden.

Thüringens CDU-Partei- und Fraktionschef Mike Mohring gratulierte Tiefensee ebenso wie die Grünen zur Wahl. Der CDU-Politiker verwies auf ein öffentliches Interesse an der Handlungsfähigkeit der Traditionspartei SPD. Er freue sich auf den demokratischen Wettstreit um die besten Ideen für Thüringen.

Der CDU-Vorsitzende ermunterte Tiefensee, die SPD innerhalb der rot-rot-grünen Koalition stärker als eigenständige politische Kraft zu profilieren. «Als Juniorpartner in einem linken Lager macht sich die Sozialdemokratie kleiner, als sie sein müsste», so Mohring.

Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär. Foto: Bernd Settnik/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH