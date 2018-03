Alle Schlagzeilen

Kurden demonstrieren gegen türkische Angriffe in Afrin

Mühlhausen/Erfurt (dpa/th) - Mit Kundgebungen in Mühlhausen und Erfurt haben am Wochenende insgesamt rund 100 Kurden gegen die erneuten Angriffe türkischer Truppen auf die syrische Stadt Afrin demonstriert. In Mühlhausen folgten der spontanen Demonstration am Sonntagnachmittag etwa 50 Teilnehmer, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion sagte. Sie hätten Fahnen und selbst gemalte Transparente mitgeführt.

Die Demonstration sei - wie auch eine Protestaktion am späten Samstagabend in Erfurt - friedlich verlaufen. Die Linke-Bundestagsabgeordnete Martina Renner habe die zweistündige Aktion vom Hauptbahnhof bis zum Domplatz geführt.

Die türkischen Streitkräfte hatten am 20. Januar eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in der syrischen Region Manbidsch gestartet.

Quelle: dpa-infocom GmbH