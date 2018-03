Alle Schlagzeilen

Sonnebergerin auf Trickbetrüger reingefallen

Sonneberg (dpa/th) - Eine Frau aus Sonneberg ist auf einen Trickbetrug per Telefon hereingefallen. Um 900 Euro ist sie nun ärmer. Ein Anrufer hatte der 59-Jährigen am Samstag mitgeteilt, sie habe bei einem Gewinnspiel 49 900 Euro gewonnen, wie die Polizei mitteilte. Die Summe würde ihr persönlich überbracht. Sie sollte laut Polizei vom Sonntag jedoch «STEAM-Karten» im Gesamtwert von 900 Euro kaufen. Dies tat die 59-Jährige und gab bei einem erneuten Anruf des Betrügers die Aktivierungscodes an. Erst ein weiterer Anruf machte sie misstrauisch. Sie meldete dann den Trickbetrug der Polizei.



Ein Mann hält einen Telefonhörer in der Hand. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH