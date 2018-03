Alle Schlagzeilen

Sturzbetrunkene Brüder auf Fahrrädern in Sömmerda

Sömmerda (dpa/th) - Mit 2,46 Promille Atemalkohol auf dem Fahrrad: Die ist einem 28 Jahre alten Radfahrer in Sömmerda zum Verhängnis geworden. Der Mann stürzte am Samstag auf einem Radweg, als dort gerade ein Streifenwagen die Dienststelle verlassen wollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sein 30 Jahre alter Bruder wollte dem am Boden Liegenden wieder auf die Beine helfen. Da beide dazu aber mehrere Versuche benötigten, kontrollierten die Beamten sie. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Jüngeren den Wert von 2,46 Promille, bei dem 30-Jährigen 2,04 Promille.

Der Gestürzte hatte einen Schutzengel und blieb unverletzt. Beide mussten allerdings mit ins Krankenhaus zu einer Blutprobe. Nun droht ihnne Ärger wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Quelle: dpa-infocom GmbH