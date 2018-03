Alle Schlagzeilen

Wahlplakate in Eisfeld abgerissen: Täter gestellt

Eisfeld (dpa/th) - In Eisfeld (Kreis Hildburghausen) haben zwei Männer Wahlplakate zur Landratswahl im April mit einem Rechen heruntergerissen. Zeugen beobachten dies in der Nacht zum Samstag und verständigten über soziale Netzwerke den Betroffenen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dieser verständigte die Polizei, die die 24- und 25-Jährigen nach kurzer Flucht stellen konnten. Aufgefallen seien sie durch den Rechen, mit dem sie «augenscheinlich nicht der Tätigkeit im Garten nachgehen wollten», hieß es in dem Bericht. Gegen sie werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Quelle: dpa-infocom GmbH