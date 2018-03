Alle Schlagzeilen

Sussmann Dritte bei Crosslauf-Meisterschaft

Hamburg (dpa/lno) – Jana Sussmann vom Lauf Team Haspa Marathon Hamburg hat bei den Deutschen Crosslauf-Meisterschaften in Ohrdruf über 5,2 Kilometer Bronze gewonnen. Die Hanseatin benötigte am Samstag für die Distanz auf dem anspruchsvollen Gelände 18:40 Minuten. Es siegte Elena Burkard (LG farbtex Nordschwarzwald/17:33). Christina Gerdes vom Hamburger SV wurde Achte (19:43). Bei den Senioren gewann Mourad Bekacha (hamburg running) in der Altersklasse M40 über 6,4 Kilometer den Titel.

Quelle: dpa-infocom GmbH