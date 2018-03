Alle Schlagzeilen

Tresordiebe werden gestört: 10 000 Euro Sachschaden

Tannroda (dpa/th) - Die Täter flohen ohne Beute, aber der Schaden ist dennoch immens: Ein missglückter Einbruch in ein Agrarunternehmen in Tannroda (Kreis Weimarer Land) hat einen Sachschaden von etwa 10 000 verursacht.

Unbekannte Täter hatten in der Nacht zum Samstag versucht, über ein vergittertes Fenster in das Gebäude zu gelangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dazu zersägten sie mit einem Winkelschleifer die Stäbe und schlugen die Scheibe ein. Danach schnitten sie die Scharniere des Tresors auf, den sie jedoch nicht öffnen konnten. Da offenbar ein akustischer Alarm ausgelöst wurde und ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma zur Kontrolle vorbeikam, gaben die Täter ohne Beute auf und flüchteten unerkannt.

Ebenfalls in der Nacht zum Samstag war eine Lkw-Werkstatt in Süßenborn (Kreis Weimarer Land) Ziel von Dieben. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür im Rolltor auf und konnten in den Büros eine Geldkassette mit etwa 100 Euro entwenden. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH